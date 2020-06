Gärtnern ist jetzt ganz einfach

Die Gartenbox ist mit mehrjährigen Blühstauden, Gräsern oder Kräutern bepflanzt. Neben einer Standardgröße (45 x 45 x 45 cm) werden auch individuelle Maßanfertigungen in jeder Größe erstellt, um Balkon, Innengarten, Dachterrasse oder Dachgarten in eine kleine Grünzone zu verwandeln.

Es kann zwischen verschiedenen Pflanzenkombinationen gewählt werden: Nur Gräser, Kräuter oder Blumen werden ebenso angeboten wie eine Box mit schattenverträglichen Stauden oder trockenresistenten Pflanzen. Besonderes Special: Die "SelbstversorgungsBox" enthält Obst und Gemüse in Bioanbau. Die GartenBox ist zwischen April und September lieferbar. Das Behältnis an sich ist standardmäßig in den Farben schwarz, weiß, grau, grün und orange erhältlich.