Fabio Novembre über seine Erfolgsformel

Fabio Novembre wurde 1966 in Lecce geboren. Er absolvierte ein Architekturstudium in Mailand, wo er 1994 – nach Aufenthalten in New York und Hongkong – sein Studio gründete. Zu Beginn entwarf er innenarchitektonische Objekte. Seit 2001 widmet er sich verstärkt dem Design von Möbeln und ist unter anderem für Casamania, Cappellini und Driade tätig.