Eva Beresin modernisierte das Thermalbad Vöslau

Eva Beresin arbeitet als Innenarchitektin, Designerin und Künstlerin. In Wien hat sie sich etwa durch die Ausstattung des Restaurant Neni am Naschmarkt und durch die Konzeptionierung des Tel Aviv Beach am Donaukanal einen Namen gemacht. In den vergangenen drei Jahren hat sich Beresin im Thermalbad Vöslau um die Neugestaltung des Eingangsbereiches, des Restaurants, der Milchbar und der neuen Kabanen gekümmert. Im Interview erklärt sie, worauf es dabei ankommt:



IMMO: Frau Beresin, wie nähert man sich einem so altehrwürdigen Areal? Was ist hier als Innenarchitektin überhaupt möglich?



Eva Beresin: Unser erster Gedanke war, dass wir hier nichts Prätentiöses, Übertriebenes schaffen wollten, sondern ganz im Gegenteil: Es sollte so aussehen, als wäre es schon immer da gewesen und sich gut in das Gesamtbild einfügen. Darüber hinaus müssen Bereiche wie das Restaurant, der Barbereich oder die neuen Kabanen aber natürlich vor allem funktional sein. Es ist wichtig, zu modernisieren, aber eben mit Gefühl.