Dietmar Steiner: "Eine Vision von Stadt"

IMMO: Herr Steiner, Sie nennen die Stadt Wien gerne eine Insel der Seligen, die von ihren Bewohnern nicht genug geschätzt wird. Warum eigentlich?

Dietmar Steiner: Es gibt mit Ausnahme der skandinavischen Länder wahrscheinlich keine Stadt auf der ganzen Welt, die so gut funktioniert wie Wien. Wir haben hier leistbares Wohnen, umsorgte Bürger und für jedes Problem eine Stelle, an die man sich wenden kann. Der Verkehr funktioniert, es ist sauber, es gibt gute Luft und gutes Wasser - fragen Sie einmal einen Bewohner von Paris oder Athen, was er von diesem Gesamtpaket hält.



Trotzdem beklagen Sie einen massiven Mangel an visionärer Stadtplanung - brauchen wir so etwas vielleicht gar nicht?

Dietmar Steiner: Ich finde es sehr schade, dass es keine Übereinkunft mehr darüber gibt, dass man Städte baut und nicht nur Einzelobjekte. Es gibt auf politischer Ebene keine Vorstellung von Stadt mehr. Bis in die 80er-Jahre hat man darüber ja sehr engagiert debattiert. Heute gibt es die intellektuelle Auseinandersetzung über Urbanität nicht mehr.

Ich frage die Leute immer: Was habt ihr überhaupt für eine Idee von Stadt, was soll daraus einmal werden? Dann heißt es: Einer gewinnt das Gutachterverfahren und das wird dann gebaut, aber das hat nichts mit dem zu tun, was auf der anderen Straßenseite passiert. Man denkt leider nicht mehr in Zusammenhängen - es werden nur mehr einzelne Bauplätze verhandelt, ohne Rücksicht auf ein übergeordnetes Interesse.