Der Neue würde nie kopieren

Wie kam es zum neuen Entwurf "Jill"?

Alfredo Häberli: Ich habe mir den Katalog von Vitra angeschaut und das Bedürfnis gehabt, einen Holzstuhl zu machen. Das habe ich Rolf erzählt und wir haben uns relativ schnell geeinigt, dass es etwas aus Sperrholz sein könnte. Für die Ausschnitte habe ich mich vom "Elephant" von Ray und Charles Eames inspirieren lassen. Die Aussparung ist einerseits eine formale Geschichte, weil ich mich eben mit älteren Entwürfen von Vitra auseinandergesetzt habe und mich das Plastische daran sehr interessiert hat.

Zugleich ist es so, dass ich durch den Ausschnitt die Sitzfläche nach hinten verlängere. Dadurch kann man wirklich bis ganz nach hinten rutschen und ist trotzdem gut gestützt. Wir haben ein Patent entwickelt, als wir das erste Mal eine Schale auf diese Art und Weise zusammengeleimt haben. Was auch noch neu ist: Wir haben am vorderen Ende 12 Millimeter und am hinteren Ende nur sieben - mit dieser Verjüngung zum Rücken hin sind wir auch an die Grenze gegangen. Das gibt dem Stuhl eine schöne Elastizität.