Denkmaschine: Die Bauten von BEHF

Warum glauben Sie, dass eine Bank ausgerechnet in Zeiten wie diesen so viel in neue Filialen investiert?

Für die Deutsche Bank ist, ähnlich wie für den geförderten Wohnbau in Wien, Solidität ein großes Thema. Dazu gehört auch eine korrekte Wahrnehmung. Das bedeutet: Dass man das Geld hat, seine Fassaden zu renovieren, behindertenfreundliche Eingänge zu machen und moderne Beleuchtungen zu installieren, die weniger Strom verbrauchen. Sie müssen sich nur einmal vorstellen, wie viele Glühbirnen in 1800 Filialen verbraucht werden, welche enormen Stromrechnungen da produziert werden. Das ist eine wirkliche große logistische Herausforderung.



Einen weiteren Geschäftszweig Ihres Unternehmens nennen Sie Housing. Was kann man sich darunter vorstellen?

Sozialer Wohnbau ist ein sehr Wien-lastiges Thema, wo wir gerade einige sehr schöne Projekte am Laufen haben. In Purkersdorf - was natürlich nicht Wien ist, aber zu seiner Umgebung zählt - errichten wir zurzeit ein Gebäude mit 40 Wohneinheiten. Ein relativ kleines Projekt, aber an einem städtebaulich sehr wichtigen Punkt. Meiner Meinung nach gestalten wir da den Kern von Purkersdorf sehr sensibel und geschickt mit.