Blumen-Dekors für zu Hause

Im aktuellen Bildband Decorations at Home ( teNeues Verlag) zeigt die diplomierte Forstingenieurin, wie man mit unkomplizierten Zutaten effektvolle Accessoires kreiert – für Esstische, Fenstersimse, Durchgänge, Gartenplätze und vieles mehr. Ihr Credo: Wer es sich zu Hause schön machen will, braucht keine Batterie an exklusiven Vasen und muss nicht jedes Mal mit großem Portemonnaie bei einem angesagten Blumenhändler vorstellig werden. Es geht auch einfacher – mit Dingen, die man ohnehin zur Hand hat. "Die schönsten Dekorationen basieren auf dem zeitlosen Charme der ganz alltäglichen Dinge", betont von Pfuel.



Einzelne Gläser, alte Kerzenleuchter, Porzellanschüsseln und Ähnliches sind zum Beispiel ideale Gefäße für Pflanzenarrangements aller Art. Wer am Land wohnt, braucht nur vor die Türe zu gehen, um für den nötigen Inhalt zu sorgen – die Natur schenkt das ganze Jahr über die unterschiedlichsten Zweige im Übermaß.