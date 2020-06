Angst ums Geld treibt Immopreise

Der Run auf Immobilien breitet sich mittlerweile auf ganz Österreich aus. Über alle Kategorien schnellten in Linz und St. Pölten die Preise am steilsten nach oben – mehr als sechs Prozent. Selbst einfache Wohnungen mit Klo am Gang werden spürbar teuer: Malloth berichtet von Preissteigerungen in Wien Simmering (+ 19 %) ebenso wie in Linz Land (+13 %) oder Wels Land (+ 10 %). Er fordert: Die Politik müsse dringend den Neubau ankurbeln.