Zwei Quantenphysiker erhalten Nobelpreis

Die Entwicklung dieser grundlegenden Methoden, um herauszufinden, was Atome so treiben, nötigt auch Rainer Blatt ganz viel Bewunderung ab. Der Innsbrucker Physiker ist mit beiden Neo-Nobelpreisträgern gut befreundet und arbeitet an ähnlichen Problemstellungen: „ Serge Haroche und Dave Wineland haben sich den Preis absolut verdient und waren auch schon lange im Gespräch dafür“, sagt der Physiker.



Ein zentrales Problem in der Quantenphysik ist es, einzelne Partikel von ihrer Umgebung zu isolieren und sie dann vom Einfluss der Umwelt derart abzuschirmen, dass ihre Quanten-Eigenschaften nicht verloren gehen. Durch die Methoden, die die beiden Physiker entwickelten, wurde es möglich, sehr sensible Quantenzustände zu messen und zu kontrollieren, die vorher nicht direkt beobachtet werden konnten. Die neuen Methoden erlaubten es ihnen zum Beispiel Atome zu untersuchen, zu zählen, mit ihnen zu experimentieren, erklärt Blatt.



Wineland fing elektrisch geladene Atome, sogenannte Ionen, in Fallen, um sie dann mittels Photonen zu messen. Haroche ging den umgekehrten Weg: er misst und kontrolliert in Fallen gefangene Photonen, indem er Atome durch die Falle schickt.



Und wozu das ganze? Irgendwann könnten diese Erkenntnisse uns den Quanten-Computer bescheren. Und der „werde unser Alltagsleben in diesem Jahrhundert vielleicht auf die gleiche radikale Art ändern wie klassische Computer im vergangenen Jahrhundert“, spekuliert die königlich-schwedischen Akademie der Wissenschaften, die die Nobelpreise vergibt.

