Zwei Milliarden sind übergewichtig

Mam, warum bin ich dick?", fragt Booby (das Kind auf dem Bild unten) in einem Video seine - stark übergewichtige - Mutter. Diese seufzt nur tief, sagt aber nichts. Stattdessen wird ein Satz eingeblendet: "75 Prozent der Eltern übergewichtiger Kinder erkennen das Problem nicht." Mit einer drastischen Info-Kampagne macht der US-Bundesstaat Georgia auf die stark wachsende Zahl der von Adipositas ( Fettsucht) Betroffenen aufmerksam. In der Fachzeitschrift The Lancet fordern Mediziner jetzt Maßnahmen, auch von den Vereinten Nationen - andernfalls sei die Epidemie des Übergewichts nicht mehr rückgängig zu machen.



Laut einer Studie der Uni Melbourne sind bereits mehr als 1,5 Milliarden Erwachsene übergewichtig und 500 Millionen Erwachsene fettleibig. Darüber hinaus sind 170 Millionen Kinder übergewichtig oder fettleibig. Zum Vergleich: Die Zahl der Hungernden weltweit beträgt 925 Millionen. In manchen Regionen wie etwa den USA oder dem Westen Australiens habe Fettleibigkeit mittlerweile das Rauchen als größte Gesundheitsgefahr überholt. Forscher der Harvard School of Public Health fordern unter anderem Zusatzsteuern auf Junkfood sowie Werbebeschränkungen für ungesundes Essen.