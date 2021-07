Was 72 m Hecken pro Kopf und Jahr mit dem Klimawandel zu tun haben

Insgesamt entstehen in der Landwirtschaft etwa zwölf Prozent der gesamten Treibhausgas-Emissionen – zumindest in Deutschland. Klimaneutralität ist auf diesem Sektor also nur erreichbar, wenn an anderer Stelle Emissionen wieder kompensiert werden. Dazu können Hecken einen Beitrag leisten. Denn: Durch die Einlagerung von Kohlenstoff in der Biomasse der Hecke und als Humus im Boden können neue Hecken Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufnehmen und klimaunschädlich machen.

Darum noch ein letztes Zahlenbeispiel der Forscher, das auch auf Österreich umlegbar sein dürfte: Eine Gemeinde mit 5.000 Einwohnern kann die mit dem Milchkonsum verbundene Treibhausgasemission von zehn Jahren durch das Pflanzen von sechs Hektar Hecken und Feldgehölzen kompensieren. Die größte Wirkung für den Klimaschutz entfalten Hecken übrigens, wenn sie auf Ackerböden angepflanzt werden. Denn hier wird zusätzlicher Kohlenstoff nicht nur in der Biomasse, sondern auch im Boden als Humus gebunden.

Kühlung

So nebenbei schützen Hecken den Boden vor Winderosion und haben kühlende Wirkung. Ein Dürresommer richtet in einer heckenreichen Agrarlandschaft weniger Schaden an. Nutzt man den anfallenden Strauchschnitt als Holzhackschnitzel, kann der Klimaschutzeffekt von Hecken sogar noch vergrößert werden. Projektleiter Axel Don ist überzeugt: „Es gibt kaum eine Klimaschutzmaßnahme im Agrarbereich, mit der auf so wenig Fläche so viel Effekt erzielbar ist.“