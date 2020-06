Wie leben Kinder mit zwei Müttern?

Sie verweisen unter anderem auf eine Studie des Staatsinstituts für Familienforschung an der Uni Bamberg (im Auftrag des deutschen Justizministeriums) aus dem Jahr 2009: „Die Ergebnisse der Kinderstudie legen in der Zusammenschau nahe, dass sich Kinder und Jugendliche in Regenbogenfamilien ebenso gut entwickeln wie Kinder in anderen Familienformen. Entscheidend für die Entwicklung der Kinder ist nicht die Struktur der Familie, sondern die Qualität der innerfamiliären Beziehungen." Signifikante Unterschiede habe es nur in zwei Punkten gegeben: „Dass Kinder und Jugendliche aus gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaften über ein höheres Selbstwertgefühl und über mehr Autonomie in der Beziehung zu beiden Elternteilen berichteten als Gleichaltrige in anderen Familienformen."

Ähnlich das Ergebnis einer Meta-Analyse, für die das Datenmaterial von 23 zwischen 1978 und 2000 publizierten Studien ausgewertet wurde: „Die Studien zeigen, dass es bei Kindern, die von lesbischen Frauen erzogen werden, keine negativen Folgen gibt." Dasselbe gelte auch für homosexuelle Männer, doch sollten hier noch mehr Studien durchgeführt werden. Auch Entwicklungspsychologin Univ.-Prof. Brigitte Rollett sieht keine grundsätzlichen Bedenken.