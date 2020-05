Wenn Höhe krank macht

Dieser Tage versuchen zwei Österreicher, den K2 zu bezwingen: Gerlinde Kaltenbrunner und Gerfried Göschl befanden sich mit ihren jeweiligen Teams Freitagfrüh auf über 7000 Metern Höhe. Erreicht sie den Gipfel, so wäre Kaltenbrunner - anders als ihre Konkurrentinnen Oh Eun-Sun und Edurne Pasaban - die erste Frau der Welt, die alle 14 Achttausender ohne künstlichen Sauerstoff bestiegen hat.



Niemand kommt als Gipfelstürmer zur Welt. Extrembergsteigen bedarf jahrelanger Vorbereitung, denn nicht jeder Körper ist dem niedrigen Luftdruck und Sauerstoffgehalt in 8000 Metern Höhe gewachsen. Manche Menschen bemerken schon auf - für Extrembergsteiger - niedrigen Bergen körperliche Veränderungen.



Für einige wird Atmen und Schlafen schon ab Höhen von 1500 m zur Qual. Univ.-Prof. Otto Burghuber, Vorstand der Lungenabteilung des Otto-Wagner-Spitals, bestätigt dies: "Manche Menschen sind empfindlich, andere weniger."



In 2500 m Höhe wird es für fast jeden Körper schwierig, den Sauerstoffmangel zu kompensieren. Um die Lunge und das Herz an die extremen Bedingungen zu gewöhnen, sind ab diesen Höhen Anpassungsphasen überlebenswichtig. Eine Faustregel lautet: Pro Tag sollten nicht mehr als 300 bis 500 Höhenmeter zurückgelegt werden. Bei Bedarf verwenden einige Bergsteiger zusätzlich Sauerstoff aus Flaschen. Dadurch können mögliche Beschwerden hinausgezögert werden.