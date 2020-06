Wenn das Cholesterin vererbt wird

Der frühere Leiter der Kinderfettstoffwechselambulanz des Wiener AKH, Univ.-Prof. Kurt Widhalm, unterstützt dies: "Der Schuleintritt ist ein günstiges Alter für ein generelles Screening." In der Öffentlichkeit fehle vielfach das Bewusstsein, dass es sich um eine erbliche Erkrankung handelt: "Viele Menschen glauben immer noch, erhöhtes LDL-Cholesterin kommt nur von zu viel essen."

Mit mehr Bewegung und einer Ernährungsumstellung alleine kommt man bei einer familiären Hypercholesterinämie nicht in den Zielbereich für das LDL-Cholesterin", betonen Mittermayer und Widhalm. Zur Behandlung werden in erster Linie cholesterinsenkende Medikamente eingesetzt.

Wenn in einer Familie ein Herzinfarkt oder Schlaganfall vor dem 60. Lebensjahr aufgetreten ist, besteht der Verdacht auf eine FH, den man abklären sollte: "Mit 60 ist man zu jung für einen Infarkt", sagt Mittermayer.

"Am wichtigsten ist die Familienanamnese", unterstreicht Widhalm: Also das gezielte Nachfragen, ob es Familienmitglieder gibt, die in relativ jungen Jahren bereits eine Herzgefäßerkrankung gehabt haben, z. B. einen Infarkt, und bereits mit einem Bypass oder Stent (Gefäßstütze, Anm.) versorgt wurden. "Dann wird eine genetische Untersuchung durchgeführt."

D er Experte betont: "Je früher man mit der Behandlung beginnt, desto eher kann man das Fortschreiten der Atherosklerose verhindern. "