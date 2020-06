Wenn Billig-Fusel das Leben kostet

Juni 2001: Drei junge Russinnen sterben, weil ihnen auf einer Bootstour vor der Küste von Bodrum, Türkei, gepanschter Alkohol serviert wird.

Oktober 2006: Mengen an gepanschtem Wodka lösen in vielen Regionen Russlands eine Vergiftungswelle mit tausenden Erkrankungen und über hundert Todesfällen aus. Die Behörden berichten von völlig überfüllten Krankenhäusern. In mindestens zwei Gebieten wird der Notstand ausgerufen.

Juli 2009: Gepanschter Alkohol kostet im westindischen Bundesstaat Gujarat mindestens 136 Menschen das Leben.

Mai 2009: Auf der Ferieninsel Bali sterben 16 Menschen nach dem Trinken von Alkohol an Methanolvergiftungen.

März 2009: Einer Schülergruppe aus Lübeck, Deutschland, wird in einem Hotel in der türkischen Stadt Kemer gepanschter Alkohol serviert. Die Schüler dachten, es wäre Wodka. Ein 21-Jähriger starb an einer Methanolvergiftung, ein 17- und ein 19-Jähriger fielen ins Koma und starben später in der Uniklinik in Lübeck. Der Schnaps enthielt laut einem deutschen Gutachten das Zehnfache der tödlichen Dosis an giftigem Methanol.

Dezember 2011: Mehr als 140 Menschen sterben in Indien - die meisten von ihnen arme Tagelöhner, Rikschafahrer und Straßenhändler. In illegalen Branntweinstuben südlich von Kolkata (früher Kalkutta) hatten sie gepanschten Schnaps getrunken.