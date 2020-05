Erstaunliche Fakten zum Herz

...das Herz aus einer linken und einer rechten Hälfte besteht? Das, weil von ihm aus Blut in den Körperkreislauf gepumpt wird.

....die erste erfolgreiche Herztransplantation an einem Menschen am 3. Dezember 1967 von Prof. Christiaan Barnard in Kapstadt an Louis Washkanksy durchgeführt wurde? Der Patient verstarb 18 Tage später an einer Lungenentzündung.

...in Wien, bereits um 1905 die erste experimentelle Herztransplantation an einem Hund gemacht wurde?

...die jüngste Patientin, der ein Herz transplantiert wurde, erst eine Stunde alt war?

...ein Amerikaner 31 Jahre lang mit einem Spenderherz gelebt hat und damit einen Weltrekord aufstellte? Er verstarb vor vier Jahren an Hautkrebs.

...es 30 bis 60 Sekunden dauert, bis es zu einem Atemstillstand kommt, nachdem das Herz aufgehört hat zu schlagen?

...es drei bis fünf Minuten dauert, bis es zu einem Herzstillstand kommt, nachdem ein Mensch aufgehört hat zu atmen?

...in Österreich täglich rund 70 Personen einen Herzinfarkt erleiden? Also, durchschnittlich alle 21 Minuten oder 25.000 Mal pro Jahr.

...die Anzahl der Herzschläge in einem Leben, das 70 Jahre dauert, zirka drei Milliarden beträgt?

...der tägliche Verzehr von einem Stück Schokolade das Risiko für einen Herzinfarkt um 27 Prozent senkt? Die im zum Beispiel im Kakao enthaltenen Flavonoide haben einen positiven Effekt auf die Elastizität der Blutgefäße und den Blutdruck.

...es laut World Heart Federation drei Grundregeln für ein gesundes Herz gibt? Diese sind: kein Tabak, körperliche Aktivität und gesundes Essen. Besonders empfohlen wird der Verzehr von Kaltwasserfisch, in dem Omega-3-Fettsäuren enthalten sind, z.B. Lachs oder Hering.