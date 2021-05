Was Erkältungssprays gegen das Coronavirus ausrichten können

Das Ergebnis: Die Rotalgenspray-Gruppe erkrankte signifikant weniger an Covid-19 als die Placebo-Gruppe. Sie hatten eine 80 Prozent geringere Infektionsrate. „Diese Studie ist vom Design her gut. Die entscheidende Frage ist allerdings, ob sich diese Ergebnisse auch auf eine andere Population übertragen lassen, also schützt mich z. B. das Spray, wenn ich es statt einer Maske in der U-bahn verwende? Das ist bisher nicht gezeigt“, so Zeitlinger. Eine ähnliche Studie läuft derzeit in Wien an den Kliniken Floridsdorf und Favoriten. Auch hier wird untersucht, ob das Nasenspray von Marinomed Krankenhauspersonal, das mit Covid-19-Patienten arbeitet, schützt. Die Teilnehmer sprühen dreimal täglich ein Spray in die Nase, auch in ihrer Freizeit.

Zusätzlich wird eine Inhalationslösung, ebenfalls auf Basis der Rotalge, in der Therapie von Covid-Patienten erforscht. „Ziel ist, bereits infizierte Patienten, die spitalspflichtig sind, früher heilen zu können. Diese Lösung, die über einen Vernebler verabreicht wird, setzen wir erstmals weltweit ein, die Ergebnisse erwarten wir im Herbst“, sagt Studienleiter Arschang Valipour, Leiter der Abteilung für Innere Medizin und Pneumologie in der Klinik Floridsdorf.

Valipour hält das Konzept der Sprays für einen interessanten Ansatz, auch weil kaum Nebenwirkungen zu erwarten sind. „Oberstes Gebot muss aber sein, Studien nach wissenschaftlichem Standard auch bei Betroffenen zu erbringen und nicht nur in der Petrischale im Labor“, so Valipour. Derzeit würden die Sprays nicht reichen, um eine Infektion zu verhindern. „Sie sind kein Ersatz für eine Impfung und kein Ersatz für eine FFP-2-Maske“, sagt auch Zeitlinger.