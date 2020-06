Warum Massage wirklich wirkt

Mark Tarnopolsky gehörte eindeutig zu den Skeptikern: Massagen, was sollen die bringen? Bis der kanadische Mediziner vor vier Jahren einen Wasserski-Unfall hatte und im Rahmen der Rehabilitation Massagen verschrieben bekam, die wider Erwarten seine Schmerzen linderten. Damit war der Forscherinstinkt Tarnopolskys geweckt: „Ich dachte mir, dass es eine physiologische Basis (physikalische und biochemische Vorgänge in den Zellen, Anmerk.) geben muss“, sagt er. „Und nachdem ich Zellforscher bin, beschloss ich, dort nachzuschauen.“ An seinem Institut an der McMasters University in Hamilton/ Kanada initiierte der Wissenschaftler eine Studie, die erstmals klären sollte, was genau in einem Muskel passiert, der ordentlich durchgeknetet wird. Das verblüffende Ergebnis: Massagen schalten Gene in den Muskelzellen ein, die Entzündungen drosseln.

Die Schmerzlinderung beruht auf demselben Mechanismus, der auch bei der Einnahme von Schmerzmitteln wie Aspirin oder Ibuprofen wirksam ist, schreiben die Wissenschaftler im Wissenschaftsjournal Science Translational Medicine.