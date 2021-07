Warmes Bier: So "trinken" Sie die Erkältung weg

Hausmittel

Erkältungen

Halsweh

Erkältungen

Die heiße Milch mit Honig ist wohl das bekanntestebei. Zwar wird in der TCM davon abgeraten, Milch zu trinken und auch eine Volksweisheit sagt, dass Milch bei Husten, Schnupfen undverschleimt. Das stimmt allerdings nicht . Es gibt keine wissenschaftlichen Hinweise darauf, dass Kuhmilch oder Milchprodukte zu einer vermehrten Schleimbildung führen. Dennoch empfinden einige Menschen nach dem Konsum von Milch, dass sich ihr Rachenraum „schleimig“ anfühlt. Das liegt an der Konsistenz der Milch. Der Überzug in Mund und Rachen entsteht durch das Milchfett und wird fälschlich als Schleim gedeutet. Dennoch: In Bezug aufkonnte bisher auch nicht bestätigt werden, dass die heiße Milch mit Honig bei Husten, Schnupfen oder verstopfter Nase hilft.