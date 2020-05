Verhängnisvolle Affären

Es bleibt ein Rätsel, warum Spitzenkräften, die für ihre Karriere auf vieles verzichten, oft der banale Sexualtrieb zum Verhängnis wird. Ein Grund dafür ist das Spannungsfeld zwischen dem Gefühl der unwiderstehlichen Unverwundbarkeit und der Auslage, in der sie stehen. Kinigadner: „Mächtige Männer werden angehimmelt. Ältere Männer lieben den Reiz des Neuen. Durch die verbotenen Situationen erreichen sie ihre Erregungsfähigkeit wieder. Das sind Männer im hohen Adrenalinmodus.“

Ein weiterer Grund für folgenschwere Fehltritte ist getrübtes Urteilsvermögen, glaubt Wolf-Dietrich Zuzan, Spezialgebiet politische Psychologie: „Emotionen beeinflussen unser Denken. Als Paula Broadwell und Petraeus an seiner Biografie arbeiteten, ist ein enges Verhältnis entstanden. Der General hat in Folge das Risiko falsch eingeschätzt. Das war objektiv sehr hoch. Er hat es subjektiv als gering eingeschätzt.“

Sogenannte Sexskandale hat es schon immer gegeben, allerdings sind die Konsequenzen heute schlimmer. Politikwissenschaftler und Skandal-Experte Hubert Sickinger: „In den vergangenen Jahrzehnten ist die Angreifbarkeit gewachsen, Medien agieren

schärfer. In den 1950er- und -60er-Jahren war das Privatleben von Politikern kein großes Thema – man denke nur an Kennedy oder Allan Welsh Dulles.

Heute werden Entscheidungsträger eher hinsichtlich des persönlichen Lebens gecheckt. Trotzdem muss man sagen: Es hängt immer von der Person ab. Es gibt ja viele Politiker, die keine Affäre haben.“