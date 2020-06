Umstrittenen Aluminiumsalze in Deos

Die Diskussion um das Risiko, das von Aluminiumsalzen in Antitranspirantien ausgeht, hat eine lange Vorgeschichte. Immer wieder werden Studien veröffentlicht, die einen Zusammenhang zwischen Aluminiumsalzen und Brustkrebs dokumentieren oder ihn widerlegen. Erhöhte Aluminiumwerte wurden auch im Gehirn von Alzheimer-Patienten gefunden. Bei Aluminiumarbeitern wurde die Krankheit aber nicht häufiger festgestellt.

Die kritischen Studien wurden stets als wenig bis nicht aussagekräftig bewertet – die Kausalität war oftmals fraglich. Zudem betonen anerkannte Krebsgesellschaften in den USA und in Großbritannien, die US-Lebensmittelbehörde FDA und auch die europäische Krebsgesellschaften, dass bisher keine ausreichenden wissenschaftlichen Belege für einen krebserregenden Effekt gibt. In einer von der Österreichischen Krebshilfe in Auftrag gegebenen Beurteilung heißt es: „Eine Zunahme von Brustkrebserkrankungen durch Deodorantien in der Bevölkerung wäre so niedrig, dass sie durch wissenschaftliche Methoden nicht nachweisbar wäre.“

Die französische Agentur für die Sicherheit von Gesundheitsprodukten schlägt unterdessen vor, die Aluminiumkonzentration in Antitranspirantien oder Deodorants mit 0,6 Prozent zu deckeln. Derzeit darf Aluminiumchlorohydrat bis zu einer Konzentration von 20 Prozent eingesetzt werden. Der Dermatologe Babak Adib empfiehlt jedoch, hohe Konzentrationen nach ärztlicher Beratung anzuwenden, da sie auch sehr reizend wirken können.