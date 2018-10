Umgang mit dem Patient Kind: "Der Clown leitet das Team"

Gesundheitsversorgung darf sich nicht nur um die Heilung drehen, sondern muss den Umgang mit den Patienten stärker in den Fokus rücken – was sich mittlerweile in vielen medizinischen Bereichen als Idee durchsetzt, gilt besonders für die Kinder- und Jugendheilkunde. Gerade bei jungen Patienten entscheidet der Umgang über den Erfolg – in Diagnose, Betreuung und in der Therapie. Daher hat sich der Einsatz von Clowns im medizinischen Umfeld stark verbreitet. In Österreich sind etwa die „Roten Nasen“ oft in vereinbarten Krankenhäusern anwesend, manchmal begleiten sie die Kinder bis in den Operationssaal.