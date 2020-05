Tropische Mücken in Hellas

Wer dieser Tage mit Fieber und Gliederschmerzen aus dem Griechenland-Urlaub heimkehrt, könnte sich mit Malaria oder dem West-Nil-Fieber angesteckt haben. In diesem Sommer wurden in der Gegend des Peloponnes sechs Fälle von Malaria beobachtet, weiter nördlich in Thessalien wurden 39 Erkrankungen mit dem West-Nil-Fieber gemeldet - letztere endeten für zwei Menschen sogar tödlich.



"An sich ist Griechenland ja seit 1975 offiziell malariafrei, aber es gibt immer wieder vereinzelt Fälle", erklärt dazu der Tropenmediziner Univ.-Prof. Herwig Kollaritsch. Sechs Fälle seien sehr wenig, wenn man bedenke, wie viele Menschen dort unterwegs sind. "Es handelt sich hier auch um die relativ gutartige Form der Malaria tertiana - sie ist unangenehm, aber keine potenziell tödliche Erkrankung." Ähnlich seien auch die Infektionen mit dem West-Nil-Fieber zu beurteilen.



"Für einen normalen Hotel-Touristen ist die Wahrscheinlichkeit, einen Lotto-Sechser zu machen, höher als von einem Überträger gestochen zu werden." Dennoch sollte die Möglichkeit einer Infektion nicht ausgeschlossen und mit dem Hausarzt besprochen werden, wenn jemand nach seinem Griechenland-Urlaub Symptome wie Fieber, Muskelschmerzen und geschwollene Lymphknoten hat.