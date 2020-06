Die große Kunst, ein Optimist zu sein. Und zu bleiben

Stimmt: Beharrlichkeit, Ausdauer. Die Fähigkeit, weiterzumachen, selbst dann, wenn alles dagegen spricht, ist ein Hauptmerkmal für einen optimistischen Geist. Das vierte Merkmal von Optimismus ist das Gefühl, Kontrolle über das zu haben, was uns gerade passiert. Pessimisten, speziell jene, die zu Depressionen neigen, haben das Gefühl, keinen Einfluss auf das zu haben, was ihnen geschieht. Selbst, wenn es eine Illusion ist: Forschungen haben ergeben, dass es uns stärkt, wenn wir das Gefühl haben, Einfluss auf unser Schicksal nehmen zu können.

Angst und Belohnung sind die zentralen Player in den Köpfen von Pessimisten bzw. Optimisten. Warum?

Die Schlüsselerkenntnis meiner Arbeit ist, dass Optimismus und Pessimismus einem alten Teil des Gehirns entspringen, der auch für Angst und Freude zuständig ist. Das sind die beiden wichtigsten biologischen Motivatoren – wir schenken Dingen, die uns glücklich machen oder uns bedrohen mehr Aufmerksamkeit als allem anderen. Wir brauchen beide Systeme für ein erfolgreiches Leben.

Im Buch erzählen Sie von einer Frau, der aufgrund einer Hirnverletzung das Angstzentrum fehlte.

Ja, sie führt ein komplett normales Leben bis auf die Tatsache, dass sie keinerlei Angst empfindet. Das hat zur Folge, dass sie ständig kleine Unfälle erleidet, sie verbrennt sich die Finger an der Kerze und hat auch jegliches Urteilsvermögen verloren, ob ihre Mitmenschen vertrauenswürdig sind oder nicht.

Unser Angstzentrum hält nach Gefahren und Problemen Ausschau und ist die Wurzel für eine pessimistische Lebenseinstellung – ich nenne das "the rainy brain" (das verregnete/bewölkte Hirn). "The sunny brain" (das sonnige Gehirn) auf der anderen Seite ist der optimistische Schaltkreis und hat seine Wurzel im Belohnungszentrum.

Wir brauchen beide Netzwerke – unser "rainy brain" und unser "sunny brain". Es ist nur wichtig, sie in einem gesunden Gleichgewicht zu halten und aufmerksam zu bleiben, was rund um uns vorgeht.

Wenn wir in einer Gefahrensituation sind, sollte unser "rainy brain" das Kommando übernehmen und uns durch die Situation helfen damit wir überleben.

Was ist mit dem Optimismus-Gen? Gibt es so was?

Eine schwierige Frage. Es besteht kein Zweifel daran, dass Gene an der Ausbildung beider Gehirne, des "rainy" wie des "sunny brain", beteiligt sind. Zum Beispiel wissen wir, dass Dopamin eine wichtige Rolle im Belohnungssystem spielt, Serotonin dagegen für das Angstzentrum wichtig ist. Also werden auch Gene, die diese Gehirn-Chemie steuern, in der Ausprägung von Optimismus und Pessimismus eine Rolle spielen. Wie auch immer: Die Art, wie das funktioniert, ist eine komplizierte Interaktion zwischen jenen Dingen, die uns passieren und unserer genetischen Ausstattung. Auf den Punkt gebracht: Nein, es gibt kein Optimismus-Gen, aber es sind die Gene, die die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man unter den richtigen Umständen optimistisch wird.

Wissenschaftler wissen längst, dass wir unser Hirn modellieren können. Aber wie?

Das wichtigste ist, unsere negativen mentalen Gewohnheiten zu brechen. Das Gehirn tendiert dazu, eine Information entweder unter positiv oder negativ abzulegen. Derzeit entwickeln wir computergestützte Aufgabenstellungen, die Menschen dabei helfen, ihr Gehirn neu zu stimmen. Diese Tests sind noch nicht allgemein erhältlich, aber auf meiner Homepage können Interessierte schon mal ihr Gehirn positiv trainieren (www.rainybrainsunnybrain.com, unter BBC Horizon, nur englisch). Was man noch tun kann: Dinge, die einem passieren, positiv neu bewerten. Auch jede Änderung von Gewohnheiten kann helfen, zum Beispiel einen anderen Weg zur Arbeit nehmen. Oder ein Buch lesen, das man normalerweise niemals aufschlagen würde.

