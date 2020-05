Studie: Medikamente mit sehr hohem Nutzen schneller zulassen

In der Arbeit wurden auch Fälle beschrieben – etwa jener eines Parkinson-Medikaments, das wegen der unerwünschten Wirkungen für die Leber vom Markt genommen, später aber aufgrund von heftigen Patienten-Protesten wieder freigegeben wurde. Man dürfe die Patienten bei diesen Entscheidungen nicht alleine lassen – aber es sei doch anzuregen, ob man nicht vermehrt Selbsthilfegruppen bei der Entscheidungsfindung mit einbeziehen solle. Gleichzeitig schlagen die Experten vor, Medikamente, die zwar einen sehr hohen Nutzen, aber auch ein gewisses Risiko haben, nach der Zulassung einer laufenden Evaluierung und besonders engmaschigen Kontrolle zu unterziehen, hieß es am Dienstag in einer Aussendung der MedUni Wien.