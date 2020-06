Spontanität macht spendabel

Entscheidungen, die spontan und aus dem Bauch heraus getroffen werden, kommen meist dem Wohle anderer zugute. Wer hingegen länger überlegt, ist auch weniger kooperativ. Zu diesem Schluss kam ein US-Forscherteam der Harvard-Universität in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Ergebnisse wurden im britischen Fachjournal Nature veröffentlicht.

In einem ersten Experiment nahmen die Probanden an einem sogenannten Public Goods Game teil: Es wurden Vierergruppen gebildet, wobei jedes Gruppenmitglied umgerechnet etwa 50 Cent zur Verfügung hatte. Davon sollte nun jeder einen frei gewählten Prozentsatz in einen Topf werfen. Den Teilnehmern wurde vorher mitgeteilt, dass der Spielleiter den Gesamtbetrag im Topf verdoppeln und dann in Beträgen gleicher Höhe an die Spieler auszahlen werde.

Obwohl in so einem Fall alle am meisten profitieren, wenn jeder die Höchstsumme einbringt, legten die meisten nicht ihr ganzes Geld in den Gemeinschaftstopf. Dabei zeigte sich, dass es vor allem von der Reaktionszeit der Beteiligten abhing, wie viel im Topf landete: Wer in weniger als zehn Sekunden entschied, ließ im Durchschnitt rund 66 Prozent seines Guthabens springen, wer länger brauchte, nur etwa 53 Prozent.