Spitalsaufenthalt: Fragen bringt mehr Sicherheit

In Europa kommt es laut OECD-Studie bei acht bis zwölf Prozent der Spitalsaufenthalte zu unerwünschten Ereignissen – das kann eine Nebenwirkung einer Therapie ebenso sein wie ein tatsächlicher Behandlungsfehler. „Die Hälfte dieser unerwünschten Ereignisse ist vermeidbar.“ Und rund 60 Prozent sind auf Kommunikationsfehler zwischen Gesundheitspersonal und Patienten zurückzuführen.

Ein neues Patientenhandbuch soll jetzt dazu beitragen, die Sicherheit im Spital zu erhöhen: Es enthält eine Vielzahl von Empfehlungen und Anregungen, wie Patienten sich auf Gespräche mit Angehörigen von Gesundheitsberufen vorbereiten und einen Beitrag zur Vermeidung von Fehlern leisten können.„Es geht nicht darum, den Patienten den Schwarzen Peter zuzuschieben“, betont Ettl: „Aber der Patient sieht sehr viel.“ In einer internationalen Studie wurden 13 Fälle von Leitungsanästhesien im Bereich der Füße oder Hände analysiert, bei denen die Körperseite verwechselt wurde. „Bei der Nachanalyse hat sich gezeigt: Sieben Patienten haben gemerkt, dass die falsche Körperseite therapiert wird, sagten aber nichts, weil sie glaubten, dass das einen Grund hat.“

In einer Pilotphase wird das Handbuch ab Februar 2012 in einigen Abteilungen des Krankenhauses Hietzing, des Kaiser-Franz-Josef-Spitals und einer Privatklinik verteilt. Gleichzeitig wird auch das Personal geschult: „Es muss lernen, damit umzugehen, wenn Patienten vermehrt Fragen stellen, etwa, ob die Hände desinfiziert worden sind.“



„Das Handbuch soll es den Menschen erleichtern, sich an die ungewohnte Umgebung eines Spitals anzupassen“, betont Gesundheitsminister Alois Stöger, der das Projekt unterstützt. „Studien zeigen, dass die Patientenzufriedenheit am höchsten ist, wenn der Arzt den Patienten den Freiraum lässt, zu fragen“, sagt Ärztekammer-Präsident Walter Dorner. – Ursula Frohner, Präsidentin des Gesundheits- und Krankenpflegeverbandes: „ Nicht nur für die Vermeidung von Fehlern, auch für die Akzeptanz einer Behandlung ist es wichtig, dass Patienten und pflegende Angehörige wie Partner eingebunden werden.“