Im Süden Argentiniens hat der Durchbruch des berühmten Gletschers Perito Moreno begonnen - ein Naturschauspiel, das tausende Schaulustige anzieht. Wasser begann am Samstag in den Gletscher einzudringen, wie der Nationalpark Los Glaciares in Patagonien mitteilte. Binnen zwei oder drei Tagen dürfte dann eine gewaltige Eisfront ins Wasser eines Sees stürzen.

#BuenSábado desde el Parque Nacional #LosGlaciares donde asistimos a un acontecimiento natural único: la ruptura del #GlaciarPeritoMoreno ???? pic.twitter.com/bnoZaogaUH — Parques Nacionales (@ParquesOficial) 10. März 2018

La ruptura del #GlaciarPeritoMoreno es un acontecimiento natural tan único como impactante y sucede en uno de los #ParquesNacionales más visitados de la Argentina. Para garantizar la seguridad de los visitantes, se ha implementado un operativo especial: https://t.co/8lTifgHmC0 pic.twitter.com/XN3VTJxCJ6 — Parques Nacionales (@ParquesOficial) 10. März 2018

¡COMENZÓ LA RUPTURA DEL #GlaciarPeritoMoreno! Un evento natural único en el mundo. Imposible de predecir. Inolvidable experiencia en el Parque Nacional #LosGlaciares Más info: aquí, durante todo el día???? pic.twitter.com/MSxPpK7dDm — Parques Nacionales (@ParquesOficial) 10. März 2018

Der Perito-Moreno-Gletscher ist eine der größten Touristenattraktionen im Süden Argentiniens und gehört zum UNESCO-Weltnaturerbe. Die wachsende Gletscherzunge verstopft mit der Zeit einen Abfluss des Sees Lago Argentino, das Wasser gräbt sich einen Tunnel unter die vorderste Gletscherzunge. Wenn der Druck des Wassers zu groß wird, bricht die Eisbarriere auf ganzer Front mit enormem Getöse zusammen.

Foto: APA/AFP/WALTER DIAZ Das Naturschauspiel ereignet sich seit 2004 rund alle zwei bis vier Jahre. Zuvor hatte es 16 Jahre lang keinen Gletscherbruch gegeben. In den letzten hundert Jahren wurde das Phänomen zwanzig Mal verzeichnet. Der Perito Moreno ist einer der wenigen weltweit noch wachsenden Land-Gletscher. Er liegt 70 Kilometer von der Ortschaft El Calafate und 2500 Kilometer südwestlich von Buenos Aires entfernt. Den Namen hat der Gletscher von Perito Moreno, einem argentinischen Geografen.