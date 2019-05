So tickt die Jugend: Was Familien belastet

„Wenn mein Vater gestresst ist, ist er äußerst aufbrausend und ich weiß, dass ich ihn in dieser Situation alleine lassen muss.“ Jasmine ist 18 Jahre und steht selbst durch die Schule unter Druck. „Gute Noten bedeuten in den Augen meiner Eltern eine gute Zukunft.“

Jasmine ist nicht die Einzige, die sich manchmal in einem Teufelskreis aus Druck und Überforderung wiederfindet: 88 Prozent der Jugendlichen im Alter zwischen 14 und 18 empfinden in irgendeiner Form Stress in ihren Familien. Das hat eine aktuelle repräsentative Studie im Auftrag des SOS Kinderdorfes ergeben. Das Institut für Jugendkulturforschung erhob dafür erstmals österreichweit die Stress-Faktoren aus Sicht der Jugendlichen. Sie konzentrieren sich auf die Bereiche Ausbildungsdruck, Arbeit der Eltern, Zukunftsangst und Finanzen.

Gemeinsame Zeit