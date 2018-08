So finden Sie die richtige Schultasche für Ihr Kind

In den letzten Wochen der Schulferien steht für viele Familien der Kauf einer neuen Schultasche für ihr Kind an. Im Verlauf des Sommers haben Experten des Orthopädischen Spitals Speising in Wien Kinder beim Tragen von verschiedenen Schulranzen auf Laufbändern beobachtet und anhand einer Video-Analyse Tipps zum Kauf, richtigen Einstellen und Tragen veröffentlicht.