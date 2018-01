Silicon Valley: Der Traum vom ewigen Leben

Charlie: "Eines Tages werden wir sterben, Snoopy." Snoopy: "Ja, aber alle anderen Tage werden wir leben."

Es waren wohl viele Magier, die Qin Shi Huang besuchte, und die für ihn ein spezielles Elixier zusammenstellen sollten. Der erste Kaiser Chinas hatte nämlich einen Traum und der hieß Unsterblichkeit. Wie sehr ihn dieser Wunsch dominierte, zeigt die Entdeckung neuer Dokumente aus dieser Zeit. Darin steht, dass der Herrscher als obersten Befehl ausgab, eine Substanz zu suchen, die ihm ewiges Leben bescheren würde. Er verschied allerdings im Alter von 39 Jahren.

2200 Jahre später existiert der Traum von der Langlebigkeit immer noch – und auch Unsterblichkeit ist mehr denn je Thema. Einige Zukunftsforscher prophezeien gar eine Welt, in der der Tod nur mehr eine "Option" ist und der Mensch sein Sterben bewusst steuern kann.

Das Altern heilen

Von China in die USA, ins Silicon Valley, dem Epizentrum der Langlebigkeitsfantasien. Dort wird viel Geld in Start-ups investiert, die Strategien gegen das Altern entwickeln. So gab vor Kurzem der Start-up-Inkubator Y-Combinator bekannt, dass man dort bereit wäre, eine Million Dollar in Ideen, die "das Altern heilen", zu investieren. Zentrale Leitfigur ist Ray Kurzweil, Leiter der technischen Entwicklung bei Google. Er ist davon überzeugt, dass die Menschheit auf den Moment der Singularität zusteuert. Jener Augenblick, an dem künstliche Intelligenz als dominante Kraft das menschliche Wissen überflügeln wird. Im Jahr 2045 soll es so weit sein. Es ist eine Welt, in der Gesundheit durch Technik machbar ist. In der Nanobots durch den Körper steuern, um kaputte Zellen zu reparieren oder Medikamente zielgenau einzusetzen.

200 Jahre nach Veröffentlichung des Romans "Frankenstein" von Mary Shelley diskutieren Menschen über die Ära des Trans- bzw. Posthumanismus mit Mensch-Maschinen-Wesen, Cyborgs. Deren Körperteile wie bei einem Auto ausgetauscht werden können. Ewiges Leben verheißt außerdem die Idee, das menschliche Bewusstsein als Datenpaket in eine Cloud hochzuladen. Es könnte in den Kopf eines "frischen" Cyborgs übertragen werden. Bis es so weit ist, schluckt Kurzweil laut Medienberichten täglich 90 Tabletten, die ihn fit halten sollen.

Foto: /Photo courtesy of Alcor Life Extension Foundation www.alcor.org

Andere probieren es mit Fasten. Strenge Kalorienrestriktion ist im Valley ein Hype unter den "Techies". Bei der 5:2-Diät wird fünf Tage lang gegessen und zwei Tage gefastet. Verminderte Nahrungsaufnahme gilt nicht nur als Schlüssel zur Jugend (siehe Interview unten), sondern soll zu vermehrter Produktivität und Vitalität führen. Deshalb "tracken" die Fastenjünger mit technischen Hilfsmitteln ihre Körperwerte. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Dazu werden Pillen eingeschmissen, um Geist und Körper zu boosten. Mikromengen von LSD oder Nootropika – Smart Drugs, die die Gehirnleistung ankurbeln sollen – sind nur einige Beispiele. Viele Ärzte haben sich auf Lebensverlängerung und Selbstoptimierung spezialisiert.

"Beste Version von uns"

Ein Beispiel dafür ist Molly Maloof, Ärztin im Silicon Valley, über die das US-Magazin Quartz berichtete. Sie wird von Entrepreneurs konsultiert, für die Maloof einen teuren Gesundheitsplan entwickelt, der darauf abzielt, das Maximum aus dem Leben herauszuholen. Im Preis inkludiert ist eine Armada an Tests, schließlich verordnet sie einen Mix Nahrungsergänzungsmittel, um "die Gehirnfunktion zu steigern". Über den Langlebigkeitstrend im Valley sagt sie im KURIER-Interview: "Dass wir sterben werden, ist das Schicksal der Menschen. Doch der Transhumanist in mir ist davon überzeugt, dass wir gegen die Verschlechterung von Körperfunktionen kämpfen müssen. Wir sollten die beste Version von uns selbst werden."

In diese Richtung gehen auch die Ambitionen von Aubrey de Grey von der SENS Research Foundation. Er gilt als einer der wichtigsten Anti-Aging-Pioniere und ist überzeugt, dass der Mensch eines Tages um ein Vielfaches älter werden kann, indem Substanzen entwickelt werden, die alle Aspekte des Alterns abschaffen. Aus seiner Sicht handelt es sich um Reparatur- und Verjüngungsstrategien, mit denen sich jeder Mensch mittleren Alters Zeit kaufen wird. Vielversprechende Ansätze existieren heute schon – man denke etwa an die "Gen-Chirurgie" mit Hilfe der Genschere CRIPSR/Cas 9. Sie soll krankmachende DNA-Abschnitte entfernen oder aber Tierorgane so verändern, dass sie der Mensch nicht abstößt. Das inkludiert auch die Idee, Erbgut hinzuzufügen, um es zu optimieren. So könnten nicht nur größere Menschen entstehen, sondern auch fittere und langlebigere.

Alles nur vage Zukunftsvisionen? Mag sein. Dennoch glauben viele daran – und sorgen entsprechend vor. Etwa, indem sie sich bei der Alcor Life Extension Foundation oder im Cryonics Institute in den USA kryokonservieren lassen – in der Hoffnung, dass neue Technologien sie eines Tages wachküssen und gesund machen werden. Manche setzen dabei auf reine Neuro-Konservierung, nur der Kopf wird "tief"gekühlt. Wie etwa jener einer zweijährigen Thailänderin, die im Jahr 2015 an einem Gehirntumor starb. Irgendwann, in der Zukunft, könnte ihr "Wesen" zum Beispiel als Avatar wieder auferstehen.