Sechs Tipps für eine schlanke Kindheit

In New York ist die Aufregung groß: Die in Fast-Food-Restaurants üblichen XXL-Becher mit beinahe einem Liter Inhalt werden ab dem 12. März 2013 verboten. Das Verbot gilt für Imbissstände, (Fast-Food-)Restaurants und öffentliche Orte wie Kinos und Stadien. Erlaubt sind dann nur noch Becher mit einer Füllmenge von maximal 16 Unzen (0,47 l).

Supermärkte und Lebensmittelgeschäfte dürfen auch weiterhin Softdrinks in großen Flaschen verkaufen. Getränke mit Süßstoff und Fruchtsäfte sind von der Regelung ausgenommen.

Bürgermeister Michael Bloomberg sieht in dem Verbot "einen großen Schritt", die Zahl der Übergewichtigen zu reduzieren. Die Industrie protestiert.

"Mit Zucker gesüßte Softdrinks gelten deshalb als bedeutenderer Faktor für Übergewicht als feste Nahrung, weil sie zu keinem Sättigungsgefühl führen", sagt Janne C. de Ruyter von der Universität Amsterdam. Andererseits neigen Kinder mit hohem Softdrink-Konsum auch zu einer höheren Aufnahme von Fastfood und längerem TV-Konsum.

De Ruyter publizierte im Fachblatt New England Journal of Medicine eine international Aufsehen erregende Studie: Eineinhalb Jahre lang erhielten 300 normalgewichtige Kinder im Alter zwischen fünf und zwölf Jahren täglich einen Viertelliter zuckerhältige Limonade. Weitere 300 Kinder bekamen Limonade mit Süßstoff. Zentrales Ergebnis nach 18 Monaten: Die Kinder, die die zuckerhältigen Softdrinks konsumiert hatten, brachten im Schnitt ein Kilogramm mehr auf die Waage als die Kinder aus der Süßstoff-Limonaden-Gruppe. Dabei handelte es sich zu einem wesentlichen Teil um erhöhten Fettanteil.