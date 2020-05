Schwere Zeiten für Heavy Metal

Methode Vor etwas mehr als zehn Jahren sind in den USA die ersten herausnehmbaren Kunststoff-Zahnspangen auf den Markt gekommen. Neben " Invisalign" sind in Europa unter anderem "ClearAlign" und "Alphalign" erhältlich.



Computermodell Am Anfang der Behandlung steht die Abnahme eines Kieferabdrucks. Auf Basis dessen wird ein Computermodell, der sogenannte ClinCheck, erstellt. Vor dem Computer bestimmt der behandelnde Arzt, wie die Zahnbewegungen schrittweise erfolgen müssen, und wie viele Schienen dazu notwendig sind, um die Fehlstellung zu beseitigen.



Anfertigung Ist der ClinCheck abgeschlossen, gehen die Daten zum Hersteller in den USA. Dieser fertigt alle Schienen auf einmal an - je nach Behandlungsdauer knappe 20 Paar. Nach etwa drei Wochen bekommt der Zahnarzt die fertigen "Aligner" und übergibt sie dem Patienten.



Abschluss der Behandlung Nach Ende der Therapie wird meist für einige Monate ein "Retentionsdraht" an die Innenseite der Zähne geklebt, um zu verhindern, dass die Zähne wieder in ihre Ausgangsposition wandern.