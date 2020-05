Schuljausen sind zu fett und zu süß

Ein Sackerl Chips und ein Energydrink. So sehen in Österreich viele Schuljausen aus.

Dass Kids zu fett und zu süß essen, hat fatale Folgen: Schüler sind häufig unkonzentriert, viele zu dick. Elf Prozent sind übergewichtig, acht Prozent sogar fettleibig. In Summe bringt ein Fünftel der 6- bis 15-Jährigen zu viel auf die Waage.



Gesundheitsminister Alois Stöger ( SPÖ) setzt jetzt auf Aufklärung - auch bei Betreibern der Schulbuffets. Das Ministerium hat eigens eine "Leitlinie Schulbuffet" herausgegeben. Das Ziel: Schulbuffets sowie Getränke- und Snackautomaten sollen zukünftig vermehrt gesündere Produkte anbieten. Denn die Hälfte der Schüler bekommt von zu Hause keine Jause mit. Etwa ein Drittel der Kids kommt ohne Frühstück in die Schule. Sie essen, was das Schulbuffet anbietet.



"Hauptproblem ist der Zucker. Kinder sollten maximal 10 Prozent des Energiebedarfs damit decken. Tatsächlich sind es 17 Prozent", erläutert Stöger. Vor allem Getränke sind zu süß: "Langfristig sollten in den Automaten acht von zehn Getränke weder Süßstoff noch Zucker enthalten."



Dass Traubenzucker vor Schularbeiten die Konzentration fördert, ist eine Legende. Der Blutzucker steigt damit schnell und sinkt auch wieder genauso schnell.