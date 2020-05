Schnelle Teilchen gegen Tumorgewebe

In Sekundenbruchteilen werden die elektrisch geladenen Teilchen mehrere 100.000 Umläufe absolvieren. Mit bis zu 75 Prozent der Lichtgeschwindigkeit werden sie den Teilchenbeschleuniger verlassen und den größten Teil ihrer Energie direkt im Tumor abgeben und diesen zerstören: Ab Ende 2015 sollen im „MedAustron“ in Wiener Neustadt gezielt ausgewählte Krebspatienten eine Ionentherapie erhalten. Heute, Freitag, übergibt der Generaldirektor des Schweizer Forschungszentrums CERN, Prof. Rolf-Dieter Heuer, offiziell einen zentralen Teil des Teilchenbeschleunigers – die Ionenquelle – an MedAustron. Die Anlage wurde am CERN entwickelt.

Die in der Ionenquelle produzierten und danach beschleunigten energiereichen Teilchen haben ihre höchste biologische Wirksamkeit im Tumor, betont die Strahlenmedizinerin und medizinische Leiterin von MedAustron, Univ.-Prof. Ramona Mayer. „Das Gewebe vor dem Tumor wird deutlich geschont und unmittelbar dahinter fällt die Dosis steil ab.“ Deshalb eignet sich diese Therapie besonders für Menschen mit Erkrankungen wie Augen- oder Hirntumoren, wo sich in unmittelbarer Nähe des Tumors oft strahlenempfindliche Organe wie z. B. Sehnerv oder Hirnstamm befinden.

„In der herkömmlichen Strahlentherapie kann es immer wieder dazu kommen, dass nicht die optimale Bestrahlungsdosis verwendet werden kann, weil dadurch umliegendes Gewebe geschädigt würde“, sagt Mayer. „In solchen Fällen ist die Protonentherapie eine gute Alternative.“ Auch für Kinder: „Durch ihre lange Lebenszeit ist bei ihnen das Risiko für Spätfolgen besonders groß – mit der Ionentherapie kann diese Gefahr deutlich reduziert werden.“