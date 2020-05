Schmerzmittel: Die Dosis macht das Gift

„Die Dosis macht das Gift“, erklärt dazu Oberarzt Matthias Oehmke von der Schmerzambulanz an der MedUni Wien. Auch eine Überdosierung mit Aspirin könne sich ungünstig auf die Blutgerinnung, Nierenfunktion und auf die Magenschleimhaut auswirken. Der große Irrtum, der bei vielen Schmerzpatienten vorliegt, ist: „Die schmerzlindernde Wirkung von rezeptfreien Schmerzmitteln wird durch eine übermäßige Dosissteigerung nicht besser.“ Eine Überdosierung etwa mit Paracetamol reduziert also nicht den Schmerz, sondern steigert nur die Nebenwirkungen. „In diesem Fall müsste man unter ärztlicher Aufsicht auf ein anderes Mittel zurückgreifen.“



„Wir wissen aus Umfragen, dass 90 Prozent der Leute die Gebrauchsinformationen genau lesen – wir sind durchaus ein Vorzeigeland, was die Patientenmündigkeit betrifft“, erklärt Baumgärtel.