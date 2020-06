Ragweed-Belastung heuer stark

Entlang von Bahntrassen und Straßen breitet sich die widerstandsfähige Ragweed-Pflanze besonders gern aus. Im Sog des Verkehrs werden die Samen weitergetragen, Ragweed schafft so eine Ausbreitungsgeschwindigkeit von ein bis zwei Kilometer pro Jahr. Pollen können über Hunderte Kilometer verfrachtet werden.

Dieses Problem beschäftigt Uwe Berger vom Pollenwarndienst, der die Ragweed-Ausbreitung in Ostösterreich seit Jahren beobachtet. Neben der jeweiligen regionalen Belastung gibt es nämlich vor allem in Ostösterreich zahlreiche importierte Ragweed-Pollen. „Wenn der Wind stimmt, können sie sogar tausend Kilometer weit getragen werden.“ In Ungarn ist Ragweed zur Plage geworden, die hohe Kosten für die Bekämpfung verursacht.

Anhand des Zeitpunkts der täglichen Belastungsspitzen kann Berger die Herkunft eruieren: Ist die höchste Belastung etwa zu Mittag, handelt es sich um eine regionale Belastung. Denn die importierten Allergene erreichen ihre Hauptbelastungszeit erst um Mitternacht.

Zur Bekämpfung schulen Berger und sein Team unter anderem die Straßenmeistereien in Niederösterreich und dem Burgenland. Denn bei der Ausrottung von Ragweed kommt es darauf an, die Pflanzenbestände zum richtigen Zeitpunkt – noch vor der Blüte – zu mähen. Die Pflanzen müssen auch im privaten Bereich verbrannt werden. Am Komposthaufen züchtet man sich sonst die nächste Population heran.