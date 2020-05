Wenn Hollywoodstars darauf abfahren, ist es nur eine Frage der Zeit, bis der neueste Fitnesstrend auch bei uns einschlägt. Die Schauspielerinnen Hilary Duff, Kirsten Dunst und einige Models des Victoria- Secret-Labels (Dessous) schwören darauf. Das Erfolgsrezept von Piloxing liegt nicht nur am Mix aus Boxen und Pilates, sondern auch an der Herkunft: Die Erfinderin Viveca Jensen sieht gut aus, ist Schwedin und hat den Trendsport in Los Angeles lanciert.

Das Training in Wien findet barfuß auf dem kalten Boden eines Kellergewölbes statt. Dennoch lösen sich erste Bedenken bald auf – die Trainerin bringt die Sohlen innerhalb kürzester Zeit zum Glühen. Zunächst legen wir die Piloxing-Handschuhe an – sie wiegen jeweils 250 Gramm und verleihen dem Training Gewicht. Nach dem Aufwärmen beginnt die erste Box-Einheit – zu dröhnender Aerobic-Musik. Ich fühle mich ein bisschen wie in einer Zumba-Stunde: Mit schnellen Trippelschritten ballen wir die Fäuste, halten sie dicht an die Wangen und schlagen nach vorne, seitwärts, von unten hinauf. Der Puls schnellt hinauf, die Muskeln brennen – vor allem in den Armen. Nach zehn Minuten wechseln wir in den Pilates-Modus. Anders als in einer üblichen Pilates-Stunde, machen wir die Übungen im Stehen. Atmung und Puls haben Zeit sich zu beruhigen, doch die Körperspannung ist weiterhin gefordert – die Bewegungen zielen auf die Tiefenmuskulatur. Die Box- und Pilates-Einheiten werden abgewechselt und kombiniert. Am Ende dreht sich in meinem Kopf alles nur noch um die Frage, wie ich nach Hause kriechen werde. Fest steht, die Glückshormone fließen, ich fühle mich gut trainiert und Piloxing findet sicher begeisterte Fans.

Geeignet für Kampfgelsen und alle, die sich gerne mit Hollywood-Trends auspowern.

Fun FactorDie Action aus Zumba wird hier um Boxen und Pilates ergänzt – warum nicht?

Effekt Ausdauer, Arme und Bauch stehen im Fokus – ein effektives Rundum-Training.

Infos Bei uns wird Piloxing erstmals bei www.in-good-shape.at in der Nähe des Wiener Naschmarkts angeboten.