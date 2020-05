Österreicher entwickelt Medikament gegen Hepatitis C

Gilead hat insgesamt vier Phase-III-Studien durchgeführt, die alle zufrieden­stellenden Ergebnisse lieferten, die Ergebnisse wurden im Fachmagazin "New England Journal of Medicine" publiziert: 90 Prozent der Behandelten mit Genotyp 1 waren zwölf Wochen nach Therapieende virusfrei und konnten somit als geheilt bezeichnet werden. Die europäische CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use ) hat Sofosbuvir bereits positiv beurteilt, womit zu erwarten ist, dass das Medikament in spätestens drei Monaten von der EU Kommission zugelassen wird.

Auch in der Medikamenten-Forschung gibt es ein „Trial und Error“, es wird so lange probiert, bis ein Mittel greift. Und das kann Jahre dauern. Im Falle von Sofosbufir arbeitet man bereits an der zweiten Generation des Medikaments, die die Behandlungsdauer auf acht Wochen reduzieren soll.