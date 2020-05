Österreich: Land der jugendlichen Raucher

In den meisten OECD-Ländern ist die Sterblichkeitsrate nach Krebserkrankungen seit den 1990er-Jahren zurückgegangen (minus 15 Prozent), in Österreich sogar um 22 Prozent (von 1990 bis 2011). Durchschnittlich starben im Jahr 2011 211 Menschen pro 100.000 OECD-Einwohnern an Krebs, Österreich liegt dabei im Mittelfeld. Am niedrigsten war die Sterblichkeitsrate in Mexiko, am höchsten in osteuropäischen Ländern wie Ungarn, Slowenien und der Slowakei.

2011 lag die durchschnittliche Lebenserwartung in den OECD‐Ländern bei über 80 Jahren – das sind zehn Jahre mehr als im Jahr 1970. Die höchste Lebenserwartung im OECD‐Raum haben die Menschen in der Schweiz, in Japan und in Italien. In Österreich wird die Bevölkerung durchschnittlich 81,1 Jahre alt (der OECD-Durchschnitt liegt bei 80,1 Jahren).