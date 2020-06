Nur die Berge sind Ragweed-frei

Ragweed blüht und fruchtet bis in den Oktober hinein. In Wien ist die Ambrosie nach der Birke und vor Gräsern und dem Beifuß das häufigste Allergen. Am Land ist Ragweed nicht so dominant, in Niederösterreich liegt der Ambrosia-Pollen hinter Birke und Gräsern an dritter Stelle. Dennoch: Von den 800.000 Pollenallergikern in Österreich reagieren mittlerweile bis zu 20 Prozent mit starken Heuschnupfensymptomen auf Ragweed – viele entwickeln Asthma", erläutert der Allergologe Univ.-Prof. Reinhart Jarisch vom Floridsdorfer Allergiezentrum ( FAZ). Und die Zahl der Betroffenen nimmt weiter zu. Anhaltende Erkältungssymptome von August bis Oktober können ein Indiz für eine Allergie gegen Ragweed-Pollen sein.

Maximilian Kmenta aus NÖ., ist Mitarbeiter des Pollenwarndienstes und Ragweed-Geplagter. "Ich bin schon lange Allergiker, aber Ragweed-Allergiker bin ich erst seit ein, zwei Jahren. Bei mir kommt zum Heuschnupfen dazu, dass ich vermehrt in der Lunge reagiere, was ziemlich unangenehm ist. Es ist eine Art Reizhusten, vor allem, wenn ich länger draußen bin."