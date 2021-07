Nobelpreis 2016: Das sind die Favoriten

Wie es zu den Prognosen für mögliche Nobelpreis-Kandidaten kommt: Thomson Reuters wertet nach streng wissenschaftlichen Kriterien aus, was Forscher wo publizieren und wie oft ihre Arbeiten von Kollegen zitiert werden. Führend waren in diesem Jahr etwa George Church ( Harvard Uni) und Feng Zhang ( MIT). Sie haben die Genschere CRISPR-Cas9 in Mäuse- und Menschenzellen verwendet und gelten als große Favoriten für den Chemie-Nobelpreis. Er wird kommenden Mittwoch verkündet. Mit dieser Genschere könnten zum Beispiel in Zukunft krankmachende Genmutationen, die für Erbkrankheiten verantwortlich sind, herausgeschnitten und durch gesunde Gene ersetzt werden.

Die Entwicklerinnen dieses Werkzeugs, Emmanuelle Charpentier und Jennifer Doudna, wurden bereits im Vorjahr für den Preis gehandelt.

Dennis Lo Yuk-Ming ( Chinese University of Hong Kong) gilt für die Entdeckung von zellfreier fetaler DNA im mütterlichen Blutplasma, das für Pränatal-Diagnostik eingesetzt werden kann, als nobelpreiswürdig. Schließlich werden für Chemie noch Hiroshi Maeda ( Sojo University) und Yasuhiro Matsumura (National Cancer Center Tokyo) als Favoriten genannt, sie haben den sogenannten EPR-Effekt entdeckt, der die passive Anreicherung von Makromolekülen, Fettkügelchen und Nanopartikel in Tumorgeweben beschreibt und in der Krebstherapie eingesetzt wird.