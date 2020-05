Blutkonserve aus dem Labor

Im gesunden Körper sichern sogenannte hämatopoetische Stammzellen im Knochenmark die laufende Nachproduktion der Erythrozyten. "Seit einiger Zeit ist es bereits möglich, aus diesen Stammzellen rote Blutkörperchen in vitro zu generieren", so Schlenke. Allerdings seien die hämatopoetischen Stammzellen kaum über längere Zeit kultivierbar. Gemeinsam mit Kooperationspartnern vom Max-Planck-Institut für Molekulare Biomedizin in Münster und weiteren Partnern in Lübeck und Düsseldorf hat Schlenke einen neuen Weg zur künftigen Herstellung roter Blutkörperchen in klinisch relevanten Mengen erprobt.

Die Forscher gingen auch von hämatopoetischen Stammzellen, die sie aus Nabelschnurblut gewonnen hatten, aus. Diese Zellen haben sie gentechnisch in sogenannte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) reprogrammiert und somit in ein quasi embryonales Stadium zurückversetzt. In diesem Stadium lassen sich die Zellen wesentlich besser vermehren.