Kinder von Rauchern leiden als Erwachsene

"Die Rauchfrei-Gesetzgebung in vielen Ländern führte zu einer signifikanten Reduktion an Spitalsaufnahmen und Tod durch kardiovaskuläre Erkrankungen." Die Auswertung von 45 Studien habe etwa gezeigt, dass der Rückgang nicht nur mit der Strenge der Gesetze zusammenhängt, "sondern dass auch andere Herzerkrankungen und Schlaganfälle seltener werden, wenn die Menschen weniger Tabakrauch ausgesetzt sind". Je strenger also die Gesetze, desto mehr würde sich das messbar positiv auswirken.

Weidinger will damit auch jene Argumente entkräften, die in Rauchverboten eine Freiheitsbeschränkung postulieren. "Wenn man die große Belastung durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, chronisch-obstruktive Lungenerkrankung (COPD) und Krebs in Betracht zieht, kann das kommende Tabakgesetz nur befürwortet werden. Weitere Nichtraucherschutzmaßnahmen scheinen uns aber angesichts der Datenlage unumgänglich."

Aktuelle Daten im renommierten New England Journal of Medicine haben gezeigt, dass die weltweite Sterblichkeit aufgrund von Herz-Kreislauferkrankungen zwischen 1990 und 2013 um 41 Prozent gestiegen ist. 2013 starben weltweit 17 Millionen Menschen daran. In Zentral- und Westeuropa konnte die Herz-Gesundheit zwar erhöht werden, doch gerade so viel, um die Bevölkerungsalterung auszugleichen. Weidinger: "Das sollte dazu motivieren, Maßnahmen wie das Rauchverbot und die Cholesterinsenkung mit allen Kräften zu unterstützen."