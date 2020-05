Nicht nur auf das Herz, auch auf die Niere achten

Diabetiker sollten auch die Eiweißausscheidung im Harn überprüfen lassen: „Je höher die Eiweißausscheidung, umso höher das Risiko für Herzgefäßerkrankungen und ein Nierenversagen (Dialyse) und umso kürzer die Lebenserwartung.“ Wird hingegen die Eiweißausscheidung durch Medikamente und Lebensstiländerung reduziert, erhöht dies die Lebenserwartung.

Wer seinen Blutdruck um 10 bis 15 mmHg senkt, reduziert seine Gefahr für eine Herzgefäßerkrankung bereits um 30 Prozent, betont Rosenkranz - bei zumindest jedem zweiten Patienten senkt dies auch die Eiweißausscheidung deutlich.

Um diese Absenkung zu erreichen, ist für Hypertoniker auch eine salzarme Kost wichtig: „Wer unter 6 Gramm Kochsalz täglich bleibt, reduziert den Blutdruck um 4-5 mmHg – das entspricht schon einer Tablette.“ Wer seinen Nieren etwas Gutes tun will, sollte jeweils so viel trinken, dass er täglich eineinhalb bis zwei Liter Harn hat: „Mehr muss es nicht sein.“ Bei Büroarbeit geht am Tag zirka ein halber Liter Flüssigkeit durch die Atmung und leichtes Schwitzen verloren: In diesem Fall ist eine Flüssigkeitsaufnahme von rund zwei Litern ausreichend, bei körperlicher Anstrengung in der Hitze sind es drei bis vier Liter.