Neun Minuten für Quentins Leben

Der Rhythmus des Radetzkymarsches. Und: Fest drücken, schnell drücken, nicht aufhören zu drücken. Es kann nichts kaputtgehen. Ich kann nichts falsch machen‘ – An diese prägnanten Worte eines Arztes vor Jahren bei einem Vortrag musste ich sofort denken. Das hat Quentin das Leben gerettet“, sagt Astrid Wolfram, 33.

4. September 2011, ein heißer Sonntag: Astrid und Michael Wolfram, 40, aus Wien fahren mit ihrem eineinhalbjährigen Sohn Quentin zu Freunden nach Bad Fischau, NÖ. Quentin sitzt mit Schwimmscheiben in der Sandkiste im Garten. Doch in einem unbeobachteten Moment fällt er in das Schwimmbecken: „Als ihn mein Schwager herausgezogen hat, war er ohne Lebenszeichen, ohne Herzschlag und Atmung, ganz blau.“

Radetzkymarsch. Astrid Wolfram summt die Melodie und drückt kräftig auf die Mitte des Brustkorbes. Durch das Summen ist sie automatisch im richtigen Rhythmus von rund 100 Herzmassagen pro Minute: „Ich habe fest zugepackt – mir war egal, ob eine Rippe bricht. Ich hatte eher die Sorge, dass ich zu leicht drücke.“ Nach jeweils rund 30 Mal drücken übernimmt ihr Mann und beatmet.