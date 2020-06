Neuer Stimulator stoppt Sodbrennen

Sodbrennen entsteht durch den Rückfluss (Reflux) von Magensäure in die Speiseröhre. 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung leiden an dieser Erkrankung, die mit medikamentösen und chirurgischen Therapien bisher nur eingeschränkt erfolgreich behandelt wird. Jetzt gibt es mit einer Elektrostimulationsmethode für den Verschlussmuskel der Speiseröhre ein neues Verfahren.

Ein Team um den Kölner Chirurgen Ernst Eypasch hat die Methode gemeinsam mit anderen Zentren erstmals genau untersucht. Die Ergebnisse werden erstmals in der Mitte Mai erscheinenden Ausgabe der Fachzeitschrift European Surgery abgedruckt.

Das Prinzip der neuen Methode basiert auf Elektrostimulation durch Stärkung des unteren Ösophagusspinkters, der als Anti-Reflux-Ventil den Rückfluss fester, flüssiger oder gasförmiger Magensäureanteile in die Speiseröhre verhindert. Im Rahmen eines etwa einstündigen chirurgischen Eingriffs werden zwei Elektroden zur Elektrostimulation in den Ausgang der Speiseröhre eingebracht und via Kabel mit der Steuerungseinheit verbunden.