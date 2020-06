Neue Therapie bei Prostata-Krebs in Sicht

So wie die dendritische Immuntherapie ist auch Ipilimumab derzeit noch nicht in Österreich zugelassen. Bis 2015 läuft eine weitere Studie an Patienten in einem früheren Stadium mit besserer Prognose und einem besseren Allgemeinzustand. Krainer: „Die nächste Studie ist wieder ein Schritt nach vorne. Immuntherapien wirken umso besser, je weniger Tumor da ist. Es ist sinnvoll, sie früh anzuwenden.“

Da Ipilimumab in Österreich bereits gegen Hautkrebs zugelassen ist, dürfte die Zulassung gegen Prostatakrebs nicht lange auf sich warten lassen – vorausgesetzt, die Studien belegen die Wirksamkeit. Krainer rechnet damit, dass das Medikament in wenigen Jahren zugelassen wird.

Prostatakrebs ist weltweit die sechsthäufigste Todesursache infolge von Krebs. In Österreich wurden 2011 rund 4700 neue Fälle diagnostiziert – rund 1150 Patienten starben an den Folgen.