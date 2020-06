Wirkt Tamiflu? Experten zweifeln mehr denn je

Die Bedeutung der Einnahme innerhalb der ersten 24 bis 48 Stunden betonen auch österreichische Experten und erklären, warum Tamiflu besser wirken soll als Paracetamol. So erklärt Univ.-Prof. Theresia Popow-Kraupp von der klinischen Abteilung für Virologie am Wiener AKH: " Paracetamol wirkt zwar effizient gegen klinische Symptome wie Muskelschmerzen und Fieber, aber es bewirkt nichts gegen den Auslöser. Neuraminidasehemmer wie Tamiflu hingegen hemmen die Vermehrung des Verursachers - es kommt gar nicht erst zu einer starken Virusvermehrung." Nimmt man das Mittel also innerhalb der ersten zwei Tage, leide man maximal drei Tage lang unter den Symptomen und könne dagegen Paracetamol nehmen. Insgesamt würde Tamiflu somit aber den Auslöser für die Vermehrung des Viruses verhindern, so Popow-Kraupp.

Die Cochrane-Studie löst dennoch erneut Diskussionen zum Thema Zulassung aus. Es könne nicht sein, dass eine Zulassung von Arzneistoffen ohne die Vorlage aller Studienergebnisse passiert, so die Autoren. Es brauche künftig mehr Transparenz in klinischen Studien, abseits ökonomischer Interessen. Derzeit wird in der EU eine neue Verordnung diskutiert, wonach ab 2016 alle klinischen Studien spätestens ein Jahr nach Beendigung für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden müssen.