Begeisterte Väter - weniger Probleme in der Pubertät

Die Art und Weise, wie Männer ihre Vaterrolle ausleben, zeigt noch Jahre später Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder. Das fanden Forscher der Universtiät Oxford in einer Langzeitstudie heraus. Sie kamen zu dem Schluss, dass sich der Einfluss von Vätern, die ihre Rolle verantwortungsvoll angehen und sich darin wohlfühlen, noch im Teenager-Alter ihres Nachwuchses zeigt. Diese Kinder scheinen weniger Verhaltensprobleme in der Pubertät zu haben. Im "British Medical Journal" folgern die Forscher: Für diese Entwicklung ist offenbar nicht wichtig, wie viel Zeit die Väter in den ersten Lebensjahren mit ihren Kindern verbringen, sondern wie sie sich selbst als Elternteil sehen.